Захарова опровергла информацию о невозможности оформить загранпаспорт вне России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что информация некоторых СМИ о том, что получить российский паспорт можно будет только находясь в РФ, является ложной. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Она подчеркнула, что эта процедура регулируется федеральным законом.

«Заграничные паспорта оформляются дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Российской Федерации в иностранных государствах, и никаких изменений данного порядка не произошло», — заявила Захарова.

Представитель МИД пояснила, что ложные сообщения появились из-за недостаточно внимательного изучения нового административного регламента МВД по оформлению заграничных паспортов на территории России, вступающего в силу 30 мая.

Ранее сообщалось о том, что выдача заграничных паспортов для россиян теперь будет возможна только на территории России. Срок оформления документа при подаче заявления по месту прописки будет составлять месяц, по месту пребывания — три месяца.