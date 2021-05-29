Путин и Лукашенко продолжают переговоры в Сочи

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжают в субботу, 29 мая, общение в Сочи, куда белорусский лидер прибыл в пятницу, 28 мая. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

«Сегодня общение двух президентов продолжается», — сказал Песков.

Как сообщалось, в начале переговоров Путин предложил Лукашенко искупаться в море. Переговоры длились 5 часов 15 минут.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался российскому лидеру Владимиру Путину на жесткую реакцию Запада в связи с посадкой борта Ryanair в Минске.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что президенты также могут обсудить инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair, в частности, тему ареста российской гражданки Софии Сапеги, задержанной в Минске вместе с основателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем.