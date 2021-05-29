В МИД оценили публикацию о советских планах передать Японии острова

Российское министерство иностранных дел оценило публикацию о том, что в 1970-х годах СССР планировал передать Японии два из четырех южнокурильских островов. Об этом пишет РИА «Новости».

«В целом можем сказать, что изучать и комментировать письменные источники прошлых лет – прерогатива историков, тем более, если речь идет о каких-то частных мнениях или оценках предположительного характера», — сказали в ведомстве.

Подчеркивается, что и советский, и российский МИД всегда отстаивал позицию, что южные Курилы стали принадлежать России на законных основаниях после Второй мировой войны. Кроме того, в министерстве напомнили о неоспоримости российского суверенитета.

Речь идет о появившейся в японских СМИ публикации, утверждающей, что на заседании политбюро ЦК КПСС в августе 1972 года якобы был составлен проект мирного договора, по которому СССР был готов передать Японии острова Шикотан и Хабомаи. Отмечается, что в обмен на это СССР хотел потребовать гарантий о ненападении со стороны японского правительства и дислоцированных на территории страны американских военных.

Ранее МИД Японии заявил о том, что страна будет «упорно» вести переговоры с Россией по поводу «северных территорий» — Южных Курил. В Токио считают, что территориальный спор — камень преткновения в отношениях с Москвой. При этом японские дипломаты отмечают важность диалога с Россией.