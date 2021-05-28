Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи длились больше пяти часов

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко завершили переговоры в сочинской резиденции российского лидера Бочаров Ручей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Переговоры длились 5 часов 15 минут.

По данным пресс-службы Кремля, Путин и Лукашенко обсудили дальнейшее развитие двусторонних связей и партнерство государств в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.

В начале переговоров Путин предложил Лукашенко искупаться в море.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался российскому лидеру Владимиру Путину на жесткую реакцию Запада в связи с посадкой борта Ryanair в Минске.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что президенты также могут обсудить инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair, в частности, тему ареста российской гражданки Софии Сапеги, задержанной в Минске вместе с основателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем.