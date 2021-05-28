Путин позвал Лукашенко искупаться

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко предложил ему искупаться.

Лукашенко ответил согласием на инициативу российского главы государства.

«Погода в Сочи — как вы видите. Может можем искупаться?» — предложил Путин.

Лукашенко ответил на предложение: «С удовольствием».

Президент России отметил, что море становится все теплее.

«Думаю, это тоже будет способствовать достижению результатов нашей сегодняшней встречи», — сказал Путин.

28 мая в Сочи проходят переговоры глав России и Белоруссии.

В феврале этого года Путин и Лукашенко после переговоров в Сочи, посвященных экономике и пандемии, отправились кататься на лыжах на Красной Поляне.