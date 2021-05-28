Лукашенко рассказал Путину о попытках Запада дестабилизировать ситуацию в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Запад пытается довести ситуацию в стране до уровня августа 2020 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Идет попытка раскачать ситуацию до уровня августа прошлого года... Просто понятно, что от нас хотят эти друзья наши западные. Что тут обсуждать. Но нет тех высот, которые большевики не брали. Возьмем и мы», — сказал Лукашенко.

Ранее в Сочи стартовали переговоры президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Эта встреча стала третьим визитом Лукашенко в Россию для переговоров с Путиным. До этого президенты России и Белоруссии встречались 22 апреля в Москве. Белорусский лидер уточнял, что одной из главных тем на предыдущих переговорах с российским коллегой было развитие кооперации.

До этого Лукашенко заявил, что надеется на переговорах с Путиным в Сочи договориться по теме возобновления авиасообщения между странами, которое было ограничено в связи с пандемией коронавируса.