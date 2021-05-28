Путин и Совбез обсудили угрозы для России

Президент России Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности РФ обсудили Стратегию национальной безопасности страны, учитывая имеющиеся на данный момент угрозы. Об этом сообщает ТАСС.

«В качестве основного вопроса у нас в повестке дня - Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Посмотрим, что в этой сфере нового, как и на что, каким образом нам нужно реагировать на угрозы, которые вокруг нашей страны складываются, имея в виду актуальную повестку дня», — сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что в связи с существующими в мире рисками, в том числе у границ РФ, требуется постоянная и высокая боеготовность Вооруженных сил страны. По словам российского главы, в 2020 году, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса, выполнены все плановые мероприятия в российской армии и на флоте.