Постпред РФ при ООН оценил заявление о причастности России к инциденту с самолетом Ryanair

Россия не была в курсе инцидента с самолетом Ryanair во время его посадки. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, сообщает ТАСС.

«Мы не были в курсе, мы не можем отслеживать каждый самолет в воздухе. Что касается сообщений о российском агенте на борту, это распространяемые фейковые новости», — подчеркнул он.

По мнению Полянского, задержанный в Минске Роман Протасевич был боевиком батальона «Азов» на Украине, из-за чего был объявлен в международный розыск.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что инцидент с самолетом Ryanair в Минске не обошелся без участия России. Глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген также заявил, что Россия может быть причастна к посадке самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске.

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал не политизировать ситуацию вокруг посадки самолета компании Ryanair. Также Россия поддержала расследование ИКАО по посадке самолета Ryanair.

23 мая в Минске экстренно сел самолет ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. На борту находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.