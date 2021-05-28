Зеленский хочет поговорить по телефону с Байденом перед его встречей с Путиным

Украина и США прорабатывают телефонный разговор между президентами Владимиром Зеленским и Джо Байденом, который может состояться перед саммитом в Женеве, где Байден встретится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источник в кабмине Украины.

Байден и Зеленский впервые поговорили по телефону в начале апреля. Разговор состоялся на фоне участившихся заявлений о стягивании российских войск к границе с Украиной. В частности, Байден подтвердил «неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии на Донбассе и в Крыму», сообщали в Белом доме.

Президенты России и Соединенных Штатов встретятся в Женеве 16 июня. Встреча пройдет в конце уже запланированной поездки Байдена в Великобританию на саммит G7 и в Брюссель на встречу лидеров НАТО.

Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, встреча глав государств нужна, чтобы вывести отношения стран из печального положения.