Минск призвал воздержаться от выводов до конца расследования по самолету Ryanair

Белоруссия призывает другие страны воздерживаться от выводов, пока расследование вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске не будет завершено. Об этом пишет агентство БелТА со ссылкой на департамент по авиации министерства транспорта и коммуникаций.

Отмечается, что глава департамента Артем Сикорский выступил на заседании Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO), во время которого он «предложил провести расследование для определения фактов в соответствии с Чикагской конвенцией и воздержаться от выводов до окончания этого расследования».

Ранее ФБР начало собственное расследование инцидента с самолетом Ryanair.

23 мая в Минске экстренно сел самолет ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. На борту находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги. В Белоруссии Протасевича обвиняют по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.