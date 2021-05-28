Всебелорусское собрание сможет объявлять импичмент президенту в случае госизмены и тяжкого преступления. Об этом заявил председатель Конституционного суда республики, глава комиссии по поправкам в основной закон Петр Миклашевич, пишет ТАСС.

«Предлагается перераспределить полномочия парламента к Всебелорусскому народному собранию по импичменту, то есть возможному смещению с должности президента Республики Беларусь», — сказал Миклашевич.

Он также подчеркнул, что в конституции республики будет закреплен статус собрания как высшего представительного органа народовластия. По его словам, это делается с целью укрепить устойчивость предстательной демократии в Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о Конституционной комиссии, которая займется подготовкой предложений по изменению основного закона страны.