Асад объявил о начале нового этапа в истории Сирии

Победитель президентский выборов в Сирии Башар Асад объявил о начале нового этапа в истории страны, сообщает его предвыборный штаб в своем Telegram-канале.

Избранный глава государства поблагодарил сирийцев «за высокие чувства патриотизма и заметное участие в этом народном волеизъявлении».

«И ради всех жертв, ради будущего сирийских детей и молодежи, давайте с завтрашнего дня начнем этап работы для укрепления надежды на строительство Сирии такой, какой она должна быть», – приводятся в сообщении слова Асада.

Ранее сообщалось, что Башар Асад одержал победу на выборах президента в Сирии, набрав 95,1%. Он занимает пост главы государства с 2000 года.

Президентские выборы в Сирии состоялись 26 мая, в них участвовали три кандидата: действующий президент Башар Асад, бывший министр по делам Народного совета (парламента) Сирии Абдалла Саллюм Абдалла, а также представитель оппозиции Махмуд Ахмед Мараи.

Европейский союз объявил о непризнании результатов голосования.