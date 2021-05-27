Башар Асад победил на выборах президента в Сирии

Башар Асад одержал победу на выборах президента в Сирии, набрав 95,1%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на спикера сирийского парламента Хаммуда Саббага.

«За кандидата Башара Асада — 13 540 860 голосов... он победил, получив абсолютное большинство голосов», — уточнил Саббаг.

По его словам, общее число проголосовавших в президентских выборах в Сирии и на участках в других странах составило более 18 млн человек. Свыше 12 тыс избирательных участков работали с 7.00 до полуночи.

Асад, который находится на посту главы государства с 2000 года, избран на еще один семилетний срок. На предыдущих выборах в 2014 году он набрал более 88% голосов.

Ранее Народный совет Сирийской Арабской Республики назначил дату президентских выборов на 26 мая текущего года. Регистрация кандидатов осуществлялась с 19 по 28 апреля.

Всего были утверждены трое кандидатов: действующий президент Башар Асад, бывший министр по делам Народного совета (парламента) Сирии Абдалла Саллюм Абдалла, а также представитель оппозиции Махмуд Ахмед Мараи.

До этого сообщалось, что Евросоюз не признал итоги президентских выборов в Сирии.