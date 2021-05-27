Слуцкий возложил вину за разрушение ДОН на США

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что вина за разрушение Договора по открытому небу лежит на США. Об этом пишет РИА «Новости».

«Вина за фактическое разрушение договора лежит полностью на Вашингтоне. Все наши шаги продиктованы необходимостью ответных мер», — сказал Слуцкий.

До этого в Associated Press сообщили, что в преддверии саммита российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена США уведомили РФ что не будут возвращаться в Договор по открытому небу. Позже это подтвердили в российском Министерстве иностранных дел.

15 января Россия объявила о выходе из ДОН. Соглашение было подписано 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 22 ноября 2020 года США завершили процедуру по выходу из Договора.