Мишустин: Россия готова наращивать транспортное сообщение с Белоруссией

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что решение о расширении транспортного сообщения с Белоруссией не является политическим и полностью зависит от ситуации с пандемией COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в России готовы начать наращивание транспортных связей с республикой при первой возможности.

«Мы постепенно открываем воздушное и [иное] сообщение, которое так необходимо нашим гражданам», — сказал Мишустин.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что белорусская сторона призвала Россию восстановить полноценное авиасообщение со страной.

23 мая в Минске экстренно сел самолет ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. На борту находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги. В Белоруссии Протасевича обвиняют по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

После инцидента с вынужденной посадкой самолета в Минске, страны Европы приняли решение о запрете белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и использовать его воздушное пространство, рекомендовав своим перевозчикам избегать полетов над Белоруссией.