Мишустин: Россия готова наращивать транспортное сообщение с Белоруссией

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Председатель правительства России Михаил Мишустин во время заседании Совета глав правительств СНГ в... Председатель правительства России Михаил Мишустин во время заседании Совета глав правительств СНГ в...
Председатель правительства России Михаил Мишустин во время заседании Совета глав правительств СНГ в...
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что решение о расширении транспортного сообщения с Белоруссией не является политическим и полностью зависит от ситуации с пандемией COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в России готовы начать наращивание транспортных связей с республикой при первой возможности.

«Мы постепенно открываем воздушное и [иное] сообщение, которое так необходимо нашим гражданам», — сказал Мишустин.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что белорусская сторона призвала Россию восстановить полноценное авиасообщение со страной.

23 мая в Минске экстренно сел самолет ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. На борту находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги. В Белоруссии Протасевича обвиняют по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

После инцидента с вынужденной посадкой самолета в Минске, страны Европы приняли решение о запрете белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и использовать его воздушное пространство, рекомендовав своим перевозчикам избегать полетов над Белоруссией.