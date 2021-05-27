Столтенберг назвал аналогичными модели поведения России и Белоруссии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг навзвал аналогичными модели поведения России и Белоруссии. Об этом пишет ТАСС.

«Это две разные страны, но с очень похожей моделью поведения. И мы должны относиться серьезно к этому», — сказал Столтенберг.

Генсек, выступая на неформальной встрече министров обороны европейских стран, подчеркнул, что такое поведение нарушает демократические права и ценности, а также создает нестабильность.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что НАТО отказывается обсуждать предложенные Россией меры военного доверия. При этом он подчеркнул, что Россия не отказывается работать в совете Россия-НАТО.

До этого Столтенберг, в свою очередь, утверждал, что Россия перестала верить в идею сотрудничества с НАТО. Он напомнил, что после окончания холодной войны организация получили новых членов на востоке и в центральной части Европы. При этом, как подчеркнул он, НАТО постепенно развивал все более тесное сотрудничество и с Россией.