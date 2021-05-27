Мишустин призвал не политизировать ситуацию с самолетом Ryanair

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал не политизировать ситуацию вокруг посадки самолета компании Ryanair в Минске. Об этом пишет РИА «Новости».

«Мы призываем не политизировать ситуацию с экстренной посадкой самолета в Минске», — сказал премьер.

По его словам, Москва поддерживает позицию Минска о необходимости полномасштабного расследования и выступает против односторонних санкций.

23 мая в Минске экстренно сел самолет ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. На борту находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги. В Белоруссии Протасевича обвиняют по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

Ранее автор и создатель Telegram-канала NEXTA Степан Путило выступил с обращением к международному сообществу, попросив обеспечить охрану себе и другим сотрудникам канала.