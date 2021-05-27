Постпред РФ при ЕС назвал чудовищными действия Запада по Белоруссии

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов назвал странными и чудовищными действия Запада по Белоруссии, касающиеся, в частности авиасообщения. Об этом пишет РИА «Новости».

«Я думаю, такая оценка не является преувеличением, потому что в позиции стран Запада – не только Евросоюза – трудно найти элементарную логику», — сказал политик.

Он подчеркнул, что такие «пируэты» наблюдаются не в первый раз.

23 мая в Минске экстренно сел самолет ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. На борту находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги. В Белоруссии Протасевича обвиняют по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

Ранее автор и создатель Telegram-канала NEXTA Степан Путило выступил с обращением к международному сообществу, попросив обеспечить охрану себе и другим сотрудникам канала.