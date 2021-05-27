В Совете Федерации рассказали, как на выборах в Сирии граждане голосовали кровью

Голосование на выборах президента в Сирии проходило на 12 тыс. участков, которые едва справлялись с наплывов желающих оставить свой голос. Об этом «Газете.Ru» рассказал член Комитета Совета Федерации по международным делам Вадим Деньгин. По его словам, некоторые граждане «голосовали за своего кандидата». Голосующие специально прокалывали палец, сообщил Деньгин, а затем прикладывали его к бланку с именами кандидатов.

«Было 12 тысяч участков, и проблема была одна — справиться с наплывом желающих проголосовать. Даже голосовали кровью, прокалывали палец и голосовали за своего кандидата, чтобы продемонстрировать свою сопричастность с этим процессом. Это все не показное, это действительно факт. Такая интересная особенность: тот, кто проголосовал, должен был опустить палец в определенную жидкость, которая не смывается потом три дня. Было наглядно видно, кто проголосовал», — рассказал член Комитета Совфеда по международным делам.

Ранее Избирком Сирии объявил о завершении голосования на выборах президента республики. В этот раз выборы продлили на пять часов — до полуночи. Граждане страны могли отдать свой голос за трех кандидатов — действующего главу государства Башара Асада, оппозиционера Махмуда Ахмеда Мураи и социалиста Абдаллу Саллюма Абдаллу. По словам представителя Высшего судебного комитета страны судьи Мухлиса Кайсиса, выборы в Дамаске и провинциях прошли без нарушений.