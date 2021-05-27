В Греции опровергли заявление Лукашенко о поступлении в аэропорт Афин угроз рейсу Ryanair

Правительство Греции опровергло утверждения о поступлении в Афинский международный аэропорт сообщений о минировании самолета ирландской авиакомпании Ryanair, который выполнял полет 23 мая по маршруту Афины — Вильнюс и сел в Минске. Об этом заявила официальный представитель греческого правительства Аристотелия Пелони, передает ТАСС.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе обращения к парламентариям заявил, что сообщение о минировании самолета Ryanair получили аэропорты Афин, Вильнюса и Минска одновременно. Он также сообщил, что на борту воздушного судна находился террорист.

По словам Пелони, отсутствуют какие-либо свидетельства в отношении распространенной информации, в том числе относительно того, что происходило внутри лайнера.

Управление гражданской авиации Греции распространило в среду вечером, 26 мая, пресс-релиз, в котором заявило, что сведения, о том, что афинский аэропорт якобы был оповещен о наличии угрозы на указанном самолете «является полностью ложной, необоснованной и полностью вводящей в заблуждение».

Пелони добавила, что Греция будет участвовать в расследовании инцидента с рейсом Ryanair.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

Саммит лидеров стран ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.

Франция закрыла свое небо для белорусской авиакомпании «Белавиа». Также ряд европейских авиакомпаний прекратили полеты над Белоруссией.