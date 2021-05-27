Песков: Путин и Лукашенко обсудят на встрече задержание россиянки Сапеги

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков рассказал о повестке предстоящих переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

«Повестка в основном экономическая, в прошлый раз когда они обсуждали, давались поручения. Идут активные контакты по линии премьеров, министров, ведомств», — сказал представитель Кремля.

По его словам, стороны обмениваются мнениями по ситуации в разных региональных точках напряжения конфликтов.

«Надеемся, что Лукашенко проинформирует президента об истории с самолетом, наверняка будет обсуждаться вопрос российской гражданки которая задержана в Минске», — уточнил Песков.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президенты обсудят совместные проекты в энергетике и продвижение интеграции.

Переговоры глав двух государств пройдут в пятницу, 28 мая, в Сочи.

Это будет третий за год визит Лукашенко в Россию для переговоров с Путиным. В последний раз президенты России и Белоруссии встречались 22 апреля в Москве. Белорусский лидер уточнял, что одной из главных тем на предыдущих переговорах с российским коллегой было развитие кооперации.

Сапега была задержана в Минске вместе со своим молодым человеком, основателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. По последним данным, девушку оставили под стражей на два месяца. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российская сторона получила разрешение на встречу с задержанной.