Боррель заявил, что выборы в Сирии не отвечали критериям демократического голосования

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что президентские выборы в Сирии не отвечали критериям подлинно демократического голосования. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление дипломата.

«Выборы, состоявшиеся в Сирии 26 мая, не отвечали ни одному критерию подлинно демократического голосования и не способствуют урегулированию конфликта», — сказал Боррель.

26 мая в Сирии стартовало голосование на выборах президента.

В 2021 году на пост главы Сирийской Арабской Республики претендуют действующий президент Башар Асад, бывший депутат от партии социалистов-юнионистов Абдалла Саллюм Абдалла и представитель патриотической оппозиции Махмуд Ахмед Мураи.

В соответствии с конституцией Сирии, парламент принимал заявки кандидатов на протяжении 10 дней после того, как объявили о начале предвыборной кампании. Поучаствовать в кампании смогут только граждане, которых поддержали не менее 35 депутатов. Народный совет Сирии состоит из 250 депутатов.

Впервые Башар Асад избран на пост главы государства в 2000 году.

Ранее министры иностранных дел Великобритании, США, ФРГ, Франции и Италии призвали международное сообщество не признавать предстоящие президентские выборы в Сирии.