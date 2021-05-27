МИД Азербайджана выступил за переговоры с Арменией по ситуации на границе

В МИД Азербайджана заявили, что Баку выступает за переговоры с Армений по ситуации на границе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление азербайджанского ведомства, которое имеется в распоряжении агентства.

В министерстве также подчеркнули, что поддерживают призывы международного сообщества к делимитации и демаркации границ.

«Попытки нарушить границы Азербайджана недопустимы. Армения должна воздерживаться от действий, направленных на усиление напряженности на границе между двумя странами, и уважать границы соседнего государства», — говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Ранее Минобороны Азербайджана заявило о попытке шестерых армянских военнослужащих перейти границу страны. В Министерстве обороны Армении подтвердили «пленение» шестерых армянских военных в Гегаркуникской области у азербайджанской границы.

Накануне исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе заседания парламента заявил, что Азербайджан пытался спровоцировать военный конфликт и создать на армянской территории коридор в Нахичевань.

12 мая минобороны Армении заявило, что силы Баку попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков. По словам исполняющего обязанности премьер-министра республики Никола Пашиняна, азербайджанские военные пересекли государственную границу с Арменией.

13 мая Ереван обвинил Азербайджан в попытке продвинуть свои войска на армянскую территорию на двух участках и возбудил дело из-за нарушения границы военными.

19 мая президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонные переговоры, во время которых обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

Боевые действия в зоне карабахского конфликта начались 27 сентября 2020 года. В ночь на 10 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении приняли трехстороннее заявление о прекращении огня и вводе российских миротворцев, а также передаче ряда районов (Агдамский район, Кельбаджарский район, Лачинский район) в регионе Азербайджану.