В Сеуле считают, что Ким Чен Ын стал реже появляться на людях из-за пандемии

Лидер КНДР Ким Чен Ын реже появляется на публичных мероприятиях в этом году, что может быть связано с опасениями из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя министерства объединения, которое курирует межкорейские отношения.

Чиновник заявил об этом во время брифинга в Сеуле.

«Исключение составляют лишь крупные политические мероприятия, такие как партийный съезд», — подчеркнул собеседник агентства.

Он дополнил, что в последний раз Ким Чен Ына видели 7 мая на концерте в Пхеньяне.

В мае прошлого года разведка Южной Кореи опровергла информацию о том, что глава КНДР перенес операцию на сердце. При этом он подтвердил, что в 2020 году северокорейский лидер появлялся на публике только 17 раз. в то время как обычно число появлений достигает 50 раз. По данным разведки, это могло быть связано с пандемией коронавируса.

В феврале текущего года стало известно, что жена лидера КНДР Ри Соль Чжу впервые появилась на публике с января 2020 года.