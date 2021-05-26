Глава Польши назвал Россию «ненормальной страной»

Президент Польши Анджей Дуда назвал Россию ненормальной страной, сообщает PAP.

«Россия — ненормальная страна, это страна-агрессор», — сказал он, посещая административную границу Грузии и Южной Осетии.

Глава государства добавил, что действия Москвы не могут быть приняты международным сообществом.

Кроме того, Дуда пообещал обсудить отношения с Россией на сессиях Генассамблеи ООН и площадках ОБСЕ.

Ранее президент Польши, выступая на Дне конституции страны, назвал РФ «врагом свободы».

До этого Варшава назвала Россию виновной в «обострении отношений с международным сообществом».