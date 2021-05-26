Депутат ЕП указал на финансирование Еврокомиссией организации, связанной с ХАМАС

Депутат Европарламента от Греции Эммануил Фрагкос заявил о том, что Еврокомиссия финансирует работу Палестинского центра по правам человека (ПЧПЧ), деятельность которого, как он отметил, связана с терроризмом. «Газета.Ru» ознакомилась с текстом обращения Фрагкоса.

«15 июня 2020 года Европейский совет подтвердил свою приверженность предотвращению и противодействию терроризму и вооруженному экстремизму. Между тем известно, что Палестинский центр по правам человека (ПЧПЧ) имеет связи с террористами. […] В этом году проекты ПЧПЧ финансируются (Европейской. — «Газета.Ru») Комиссией», — сообщает парламентарий.

Он также отметил, что заместитель председателя ПЧПЧ Джабер Вишах был лидером террористической организации «Народный фронт освобождения Палестины».

По словам Фрагкоса, ПЧПЧ связан с деятельностью ХАМАС.

«ПЧПЧ был вовлечен в протестах «Великого марша возвращения», организованных террористической организацией ХАМАС, с которым тесно сотрудничает основатель и директор ПЧПЧ Раджи Сурани», — добавил депутат.

В связи с этим он обратился к Еврокомиссии с вопросом о необходимости изучения европейскими представителями организаций, ведущих свою работу на территории Палестины.

«Считает ли комиссия, что организации, действующие на территории Палестины должны быть тщательно исследованы независимо от заявленной ими миссии, чтобы избежать поддержки террористических организаций, стремящихся дестабилизировать ЕС и разжечь антисемитизм?», — спрашивает Фрагкос.

Конфликт Израиля и Палестины перешел в активную фазу 10 мая — после того как израильские власти по решению суда начали выселять несколько арабских семей в Восточном Иерусалиме. Из-за этого в Газе начались протесты, которые переросли в столкновения палестинского населения и израильской полиции. В конфликт вмешалось палестинское движение ХАМАС, которое начало обстрел Израиля.

Всего по Израилю было выпущено около 3,5 тыс. ракет, они были нацелены не только на приграничные территории, но и на Иерусалим и Тель-Авив, находящиеся в центре страны. Большую часть ракет перехватила система ПРО «Железный купол». В ответ Израиль атаковал около 1,5 тыс. целей в секторе Газа, связанных с ХАМАС. Была разрушена инфраструктура, которую использовало движение, разрушена система тоннелей.

На территории Израиля погибли 12 человек, палестинские власти сообщили о более чем 230 жертвах, в том числе женщинах и детях. В итоге 20 мая Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня.