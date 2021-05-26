Уполномоченный России при ЕСПЧ Гальперин освобожден от должности

Президент России Владимир Путин освободил от должности уполномоченного страны при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаила Гальперина. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Гальперина Михаила Львовича от должности уполномоченного РФ при Европейском суде по правам человека — заместителя министра юстиции РФ», — сказано в документе.

Приказ был подписан и вступил в силу сегодня.

Новость дополняется.

Гальперин занимал ряд постов в Министерстве юстиции России с 2010 года. С 2010 по 2011 год он был начальником отдела регулирования и контроля в сфере исполнения судебных актов Департамента по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой, с 2011 по 2012 год — заместителем директора Департамента международного права и сотрудничества, в 2012-2015 годах — директором Департамента экономического законодательства.

Должность заместителя министра юстиции Российской Федерации Гальперин занимал с 28 сентября 2015 года.

Уполномоченным России при ЕСПЧ он был назначен 19 мая 2017 года.