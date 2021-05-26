КГБ Белоруссии: Протасевич участвовал в боевых действиях на Донбассе в батальоне «Азов»*

Глава Комитета государственной Белоруссии генерал-лейтенант Иван Тертель заявил, что основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич принимал участие в боевых действиях на востоке Украины в составе полка «Азов»*, сообщает «БелТА».

Отдельный отряд специального назначения «Азов» (также известный как полк «Азов») Национальной гвардии Украины признан в России террористической организацией.

«Неоспоримо, что данное лицо в полной мере соответствует определению террориста, боевика-наемника, участника кровавых событий в составе печально известного батальона «Азов», связанных с бесчинствами и гибелью мирного населения на юго-востоке Украины. И это не только наши данные и данные следствия, но и факты, изложенные в СМИ с личными признаниями Протасевича, которые широко доступны», — заявил Тертель.

Экс-депутат Верховной рады Украины Андрей Билецкий, основатель полка «Азов», подтвердил, что Протасевич числился в рядах подразделения.

«Сразу расставлю все точки над »і». Да, Роман действительно вместе с «Азовом» и другими военными частями боролся против оккупации Украины. Он был с нами в Широкино, где получил ранения. Но его оружием как журналиста был не автомат, а слово», — заявил Билецкий.

Информация о том, что основатель NEXTA числился в «Азове» появилась после того, как в СМИ опубликовали обложку журнала «Черное солнце», на которой позирует человек, одетый в военную форму украинской армии с шевроном «Азова», похожий на Романа Протасевича.

При этом в украинских СМИ появилась информация, что Протасевич никогда не воевал в составе «Азова», а на фотографии изображен другой человек — Андрей Снитко, который погиб в 2014 года от разрыва гранаты в боях за Иловайск.

Ранее глава КГБ Белоруссии заявил, что Протасевич дает показания о «спонсорах и заказчиках».

23 мая основатель Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранителями после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair.

В Белоруссии Протасевич обвиняется в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.