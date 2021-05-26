Лукашенко заявил, что Путин и Байден обсудили Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский и американские лидеры Владимир Путин и Джо Байден в ходе телефонных переговоров обсудили белорусское государство и главе Белого дома пришлось оправдываться. Об этом сообщает госагентство «БелТА».

«В этом плане Путин очень порядочно поступил. Он мне потом звонил и извинялся, что без разрешения обсуждал Беларусь. Я говорю: «Да за это тебе спасибо, что ты ему так сказал», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что если Байден хочет обсудить с российским президентом Белоруссию, им обоим следует приехать в Минск.

«Хорошо, пусть поговорят о Беларуси. Вот мы с Путиным в пятницу (28 мая в Сочи - ред.) будем Америку обсуждать. Я только не знаю, о чем Байден будет говорить по Беларуси», — сказал белорусский лидер, отметив, что вряд ли президент США знает, где Белоруссия находится на карте.

Ранее Лукашенко назвал главную повестку предстоящей встречи с Путиным.

Переговоры Путина и Лукашенко пройдут в пятницу, 28 мая, в Сочи.

Это будет третий за год визит Лукашенко в Россию для переговоров с Путиным. В последний раз президенты России и Белоруссии встречались 22 апреля в Москве. Белорусский лидер уточнял, что одной из главных тем на предыдущих переговорах с российским коллегой было развитие кооперации.