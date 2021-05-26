Песков рассказал об ожиданиях России от встречи Путина и Байдена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об ожиданиях Москвы от встречи российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена.

«Мы здесь не стали бы говорить про перезагрузку, опыт перезагрузки у нас не самый лучший в двухсторонних отношениях. Очевидно, инерционность того негативного потенциала в наших двухсторонних отношениях имеет место быть», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о том, стоит ли после предстоящих переговоров надеяться на перезагрузку в отношениях России и США.

По его словам, надеяться на то, что удастся выйти на понимание, вряд ли приходится.

«В то же время умалять значение этой встречи не стоит. Президенты получат возможность обменяться мнениями по вопросам, которые представляют интересы для всего мира. Я предложил бы не придаваться каким-то чрезмерным ожиданиям», — сказал Песков.

Он также добавил, что в ближайшие дни стороны обменяются контактами по линии дипведомств, администраций президентов, чтобы важные логистические и эпидемиологические вопросы были обсуждены. По его словам, пока ясности в этих вопросах нет, а решающее слово остается за экспертами.

25 мая Кремль и Белый дом подтвердили, что главы государств встретятся 16 июня в Женеве.

Байден предложил своему российскому коллеге провести личную встречу в третьей стране во время телефонного разговора, который состоялся в апреле текущего года. Позже американский лидер заявил, что встреча может состояться в июне. Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, встреча глав государств нужна, чтобы вывести отношения стран из печального положения.