Россия высылает болгарского дипломата

Российское министерство иностранных дел объявило персоной non grata болгарского дипломата. Об этом сообщается на сайте МИД.

«Двадцать шестого мая посол Болгарии Атанус Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении persona nоn grata сотрудника посольства Болгарии в России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это является ответной мерой на действия Болгарии, которая выслала российского дипломата в апреле. Он должен был покинуть страну до 5 мая.

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Москва не оставит без ответа недружественные действия Болгарии.