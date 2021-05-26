В бундестаге считают, что Россия может быть причастна к посадке борта Ryanair

Глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген считает, что Россия может быть причастна к посадке самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске. Об этом он сказал в интервью изданиям Rheinischen Post и General-Anzeiger.

По его мнению, даже если Россия не участвовала в «государственном угоне самолета», то маневр мог быть осуществлен с согласия Кремля.

Немецкий политик уверен, что без поддержки Москвы президент Белоруссии Александр Лукашенко не смог бы так крепко стоять у власти. Реттген заявил, что необходимо ввести санкции в отношении белорусского государства, в частности, против государственных предприятий, военных, структур безопасности.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неадекватными обвинения РФ в причастности к инциденту с рейсом Ryanair.

«Это такая одержимость русофобская, и навязчивая идея обвинить Россию во всем и вся», — сказал представитель Кремля.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

Саммит лидеров стран ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.

Франция закрыла свое небо для белорусской авиакомпании «Белавиа». Также ряд европейских авиакомпаний прекратили полеты над Белоруссией.

Украина приостановила авиасообщение с Белоруссией с 26 мая.