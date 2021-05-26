Лукашенко заявил, что на борту Ryanair был террорист

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе обращения к парламентариям заявил, что на борту самолета ирландской авиакомпании Ryanair находился террорист. Об этом сообщает «Пул первого».

По словам главы государства, об этом знали за пределами белорусского государства.

«Ни одна страна в мире не сталкивалась с такими многоплановым, многоуровневым террором», — сказал белорусский лидер относительно прошедших в прошлом году в стране протестов.

Ранее Лукашенко заявил, что сообщение о минировании самолета Ryanair поступило из Швейцарии. По его словам лайнер развернули возле белорусской атомной электростанции (БелАЭС).

«Экипаж советовался с хозяевами самолета и аэропортом в Вильнюсе, но принял решение приземлиться в Минске», — сказал президент и задался вопросом, почему другие аэропорты не приняли самолет.

Он выразил мнение, что маневр с разворотом выглядит нелогично.

«Я действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам», — подчеркнул он.

По словам президента, информация о том, что это белорусские власти вынудили самолет приземлиться, используя истребители МиГ-29, является абсолютной ложью. Глава государства уточнил, что задача истребителей — обеспечивать связь и выводить пассажирский самолет на посадку в случае критической ситуации.

«Три человека вышли из самол6та в Минске, чтобы не возвращаться из Вильнюса, но из них сделали фейковых сотрудников КГБ... Удержание в аэропорту экипажа и пассажиров вооруженными людьми - очередной бред. Экипаж семь часов с кем-то созванивался и не хотел улетать», — подытожил президент.

До этого Минтранс Белоруссии сообщил, что информация о минировании самолета Ryanair поступила по электронной почте от имени организации ХАМАС.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

Саммит лидеров стран ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.

Франция закрыла свое небо для белорусской авиакомпании «Белавиа». Также ряд европейских авиакомпаний прекратили полеты над Белоруссией.

Украина приостановила авиасообщение с Белоруссией с 26 мая.