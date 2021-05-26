Лукашенко прокомментировал высылку латвийских дипломатов из Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна повела себя как суверенное государство, выслав латвийских дипломатов. Об этом пишет «БелТА».

«Беларусь поступила так, как поступает суверенное национальное государство», — сказал Лукашенко.

Ранее латвийский министр иностранных дел Эдгар Ринкевичс объявил о заморозке дипломатических отношений с Белоруссией.

До этого мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил, что на чемпионате мира по хоккею, который проходит в латвийской столице, вместо государственного флага Белоруссии подняли бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция. Стакис объяснил это решение тем, что считает государственный символ Белоруссии поддерживающим терроризм.

Впоследствии власти Белоруссии заявили, что Минск высылает посла Латвии и остальных сотрудников посольства страны из-за инцидента с государственным флагом республики в Риге. В ответ на это Латвия объявила, что предпримет аналогичные меры.