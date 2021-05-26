Голосование на выборах президента началось в Сирии

Голосование на выборах президента стартовало в среду, 26 мая, в Сирии. Об этом сообщает агентство SANA.

Участки для голосования в этот день открылись в 07.00, закроются — в 19.00 (совпадает с мск).

В 2021 году на пост главы Сирийской Арабской Республики претендуют действующий президент Башар Асад, бывший депутат от партии социалистов-юнионистов Абдалла Саллюм Абдалла и представитель патриотической оппозиции Махмуд Ахмед Мураи.

В соответствии с конституцией Сирии, парламент принимал заявки кандидатов на протяжении 10 дней после того, как объявили о начале предвыборной кампании. Поучаствовать в кампании смогут только граждане, которых поддержали не менее 35 депутатов. Народный совет Сирии состоит из 250 депутатов.

Впервые Башар Асад избран на пост главы государства в 2000 году.

Ранее министры иностранных дел Великобритании, США, ФРГ, Франции и Италии призвали международное сообщество не признавать предстоящие президентские выборы в Сирии.