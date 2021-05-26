Макфол призвал Путина освободить осужденных американцев перед встречей с Байденом

Бывший посол США в России Майкл Макфол призвал российского президента Владимира Путина освободить осужденных в РФ американцев Тревора Рида и Пола Уилана перед встречей с американским лидером Джо Байденом. Об этом дипломат написал на своей странице в Twitter.

Ранее стало известно, что президенты России и США встретятся в Женеве 16 июня.

«Если бы Путин хотел стабильных, предсказуемых, нормализующихся отношений с США, он бы мог освободить несправедливо попавших в заключение американцев Рида и Уилана до встречи с Байденом в следующем месяце», — написал Макфол.

Такую публикацию дипломат сделал после того, как семья Рида сообщила о том, что молодой человек заболел коронавирусом в связи с тем, что российская сторона якобы не захотела его вакцинировать.

Вашингтон неоднократно призывал освободить граждан Соединенных Штатов, осужденных в России.

Тревор Рид был приговорен к девяти годам заключения в колонии общего режима в июле 2020 года за применение насилия в отношении представителей власти. По версии следствия, американец, временно проживая в Москве, поругался на улице с двумя женщинами. По вызову прибыли сотрудники правоохранительных органов. Студент не успокаивался, поэтому было решено доставить его в отделение полиции. По пути Рид ударил полицейского и напал на водителя, создав аварийную ситуацию на дороге.

Пол Уилан был задержан 28 декабря 2018 года в Москве. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации. 15 июня 2020 года Мосгорсуд признал задержанного виновным в шпионаже против России и назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.