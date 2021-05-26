Бывший президент Чехии опроверг информацию о «тайном кредите» для СССР

Бывший президент Чехии Вацлав Клаус опроверг сообщения местных СМИ о том, что он якобы выдал 30 лет назад «тайный» кредит для СССР в размере $1,3 млрд. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Всю эту акцию я воспринимаю как атаку на меня. Не знаю, почему. Может быть, с целью заблокировать мое возможное возвращение в каком-либо виде в политику», — заявил Клаус.

Отмечается, что предложение о выделении кредита СССР одобрило последнее социалистическое правительство Чехословакии в начале ноября 1989 года.

«Об этом кредите, одобренном 10 ноября 1989 года, то есть, за месяц до того, как я стал министром финансов, я не знал тогда ничего и не знаю, в принципе, и сейчас», - отметил Клаус.

По словам Клауса, кредит для СССР мог быть выдан для того, чтобы Советский Союз в период дефицита «переводных рублей» мог продолжать закупку чехословацких товаров.

«Речь шла, прежде всего, об экспорте (в СССР) машиностроительных изделий. Это (кредит) не было никаким секретным конспиративным актом», — сказал Клаус.