Посольство Чехии в Москве сократит 79 россиян до конца мая

К концу мая посольство Чехии в Москве сократит 79 сотрудников из числа россиян. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя чешского МИД Эву Давидову.

«По состоянию на 21 мая уведомления об увольнении получил 71 принятый на месте в Москве сотрудник посольства Чехии в РФ», — сказала она.

Давидова добавила, что до конца мая будут сокращены еще восемь служащих.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека.

Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры Министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В дальнейшем глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава российского посольства, дав срок до конца мая.

14 мая правительство России утвердило перечень недружественных государств, на данный момент в нем числятся только Чехия и Соединенные Штаты.