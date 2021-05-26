Байден признал, что санкции не остановят строительства «Северного потока — 2»

Президент США Джозеф Байден признал, что санкции против газопровода «Северный поток — 2» стали контрпродуктивными, так как его строительство почти закончено. Об этом сообщаетBloomberg, ссылаясь на Белый дом.

«Я считаю, что вводить санкции сейчас контрпродуктивно с точки зрения наших европейских отношений», — сказал он.

В рамках «Северного потока — 2» предполагается строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.

21 мая Соединенные Штаты ввели санкции против организаций и судов России, участвующих в проекте «Северный поток — 2». При этом рестрикции на оператора проекта наложены не были. До этого американский Госдеп подтвердил, что ограничения против Nord Stream 2 AG не соответствуют интересам США.

При этом пресс-секретарь Белого дома заявила, что Вашингтон признает невозможность помешать завершению строительства российского трубопровода.