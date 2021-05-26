СМИ: Швейцария гордится тем, что стала местом встречи Байдена и Путина

Власти Швейцарии гордятся тем, что их страна была выбрана для проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. Об этом пишет газета Tribune de Geneve.

Как пишет газета, Швейцария «в соответствии со своей традицией конфиденциальности» не устраивает шума, а «всего лишь выражает удовлетворение тем, что такая встреча могла состояться».

«Конфедерация поостережется проявлять чрезмерную активность», — говорится в сообщении.

Отмечается, что президент страны Ги Пармелен и глава МИД Иньяццо Кассис вряд ли «дадут большие интервью» о том, как принималось решение о саммите. Однако власти «внутренне» «поздравляют себя с тем, что роль посредника, выполняемая Швейцарией, по-прежнему признается и ценится».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки предположила, что разговор Владимира Путин и Джо Байдена будет сложным.

25 мая Кремль и Белый дом подтвердили, что главы государств встретятся 16 июня в Женеве.

Байден предложил своему российскому коллеге провести личную встречу в третьей стране во время телефонного разговора, который состоялся в апреле текущего года. Позже американский лидер заявил, что встреча может состояться в июне. Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, встреча глав государств нужна, чтобы вывести отношения стран из печального положения.