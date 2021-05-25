Белый дом не считает, что Россия причастна к инциденту с самолетом Ryanair в Белоруссии

Соединенные Штаты не считают, что Россия была каким-то образом причастна к инциденту с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы не считаем, что это имело место», — ответила Псаки на вопрос журналистов во время брифинга.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

Саммит лидеров стран ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.

Франция закрыла свое небо для белорусской авиакомпании «Белавиа». Также ряд европейских авиакомпаний прекратили полеты над Белоруссией.

Украина приостановила авиасообщение с Белоруссией с 26 мая.