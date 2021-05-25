Украинский депутат заявил о подготовке к «освобождению Кубани»

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что начал готовиться к «освобождению Кубани». Об этом сообщается в Instagram-аккаунте политика.

Парламентарий Рады разместил на своей странице снимок, сделанный во время тренировки по боксу. На фотографии с Гончаренко находится тренер Геда Мбат и манекен для отработки ударов. При этом парламентарий поиронизировал, что должен поддерживать себя в хорошей физической форме для захвата российского региона.

«Готовимся освобождать Кубань», — следует из подписи к посту парламентария.

До этого в Раде заявляли о претензиях Киева на Кубань. Гончаренко выразил мнение, что Кубань должна принадлежать Украине. Он возмутился тем, что Харьков и Одессу в России называют русскими городами. Депутат говорил, что украинской стороне следует «напомнить» Москве о том, что «еще сто лет назад» жители Кубани якобы разговаривали на мове.

Украинские политики и общественные деятели неоднократно заявляли о желании присоединить часть территорий России. Нынешний министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что страна готова «принять пару областей России». Кроме того, в апреле Кулеба предложил Евросоюзу ввести новые санкции против России.