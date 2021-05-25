Глава МИД Латвии сообщил о заморозке дипотношений с Белоруссией

Дипломатические отношения Латвии и Белоруссии заморожены, но о разрыве речи не идет, заявил латвийский министр иностранных дел Эдгар Ринкевичс. Его слова приводит ТАСС.

«Мы не объявляли, ни одна сторона [не объявляла] о разрыве дипломатических отношений, я бы сказал, что отношения сейчас заморожены», — рассказал глава МИДа.

Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил, что на чемпионате мира по хоккею, который проходит в латвийской столице, вместо государственного флага Белоруссии подняли бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция. Стакис объяснил это решение тем, что считает государственный символ Белоруссии поддерживающим терроризм.

Впоследствии власти Белоруссии заявили, что Минск высылает посла Латвии и остальных сотрудников посольства страны из-за инцидента с государственным флагом республики в Риге. В ответ на это Латвия объявила, что предпримет аналогичные меры.

Инцидент с флагом произошел на фоне задержания основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.