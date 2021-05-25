Макрон заявил, что политика санкций против России больше неэффективна

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что политика санкций в отношении России не является эффективным решением долгосрочных проблем. Об этом сообщает ТАСС.

По словам французского главы, Евросоюз в отношениях с Россией должен сочетать требовательность и диалог.

«Поэтому мы поручили подготовку в июне доклада, который, по моему мнению, должен определить, какой должна быть стратегия», — пояснил Макрон во время пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

Президент Франции обратил внимание, что уже почти достигнут предел по возможностям в санкционной политике в отношении российской стороны.

«Нам необходимо определить как краткосрочную, так и долгосрочную стратегию в отношениях с Россией», — подчеркнул Макрон.

Макрон считает, что сейчас путь к европейской безопасности лежит «через требовательные дискуссии с Россией».

Ранее в МИДе рассказали, почему ухудшились отношения с ЕС. Инициатором такого положения является именно Брюссель, заявила представитель российского ведомства Мария Захарова.