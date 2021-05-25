Журналист Die Welt опасается, что Арктика может полностью стать российской

США и НАТО необходимо разработать стратегию по противодействию усиливающемуся влиянию России в Арктике, в противном случае ее постигнет «судьба Крыма». Такое мнение выразил Клеменс Вергин, автор статьи в Die Welt.

Публицист считает, что заняв место председателя в Арктическом совете, Россия рассчитывает укрепить свои позиции в богатом природными ресурсами регионе. Он отметил, что в последние годы Москва значительно расширила военное присутствие в Арктике. Так, в 2019 году были завершены строительство и модернизация 19 взлетно-посадочных полос.

Кроме того, в марте текущего года три атомные подводные лодки Военно-морских сил России пробили арктические льды, впервые одновременно появившись на поверхности. По мнению Вергина, в данном случае речь идет не только о легком нахождении крупных месторождений природного газа, но и о притязаниях российской стороны на арктический регион.

Публицист обратил внимание на то, что несмотря на то что Соединенные Штаты обвиняют Россию в «милитаризации» Арктики, администрация американского президента Джо Байдена пока не знает, как противостоять Москве.

Вергин призвал разработать стратегию по сдерживанию России в регионе, в противном случае Запад «проснется слишком поздно и будет вынужден мириться со свершившимся фактом, как это уже было с Крымом.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.