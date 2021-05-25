Встреча Путина и Лукашенко пройдет до конца мая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о дате встречи главы России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.

По его словам, саммит состоится до конца мая. О дате и месте переговоров президентов Кремль сообщит отдельно.

Песков уточнил, что встреча планировалась еще до инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске.

«Наверняка, если она состоится, конечно же, президент Лукашенко получит возможность детально информировать главу российского государства об обстоятельствах и причинах произошедшего», — добавил представитель Кремля.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги. В настоящее время гражданка РФ находится в изоляторе, адвокату пока что не удалось попасть к ней.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA белорусские власти считают экстремистским.