В администрации главы Коми объяснили слова Уйбы «у вас я — Путин»

В администрации главы республики Коми Владимира Уйбы объяснили, что он на самом деле имел ввиду на встрече с местными жителями, заявив, что для жителей «он — Путин». Об этом сообщает РИА «Новости».

17 мая глава Уйбы во время разговора с жителями села Мутный Материк, пострадавшего из-за разлива нефти, возмутился намерением местных жителей обратиться за помощью к президенту России Владимиру Путину. В ответ на реплику одного из собеседников по поводу того, что нужно обращаться к лидеру государства, тот сказал: «Да какой Путин? У вас я – Путин».

«Эту реплику следует рассматривать в контексте, а не вне его. Владимир Викторович (Уйба) хотел сказать, что решением проблем должна заниматься в первую очередь местная власть. Не нужно обращаться с этими проблемами сразу же к президенту страны, надо попробовать сначала разобраться на местном уровне. В республике высшее должностное лицо – глава республики Коми», — отметили в администрации.

Также там отметили, что Уйба не снимает с себя ответственность, кроме того, на сегодняшний день он готов ее нести и решать проблемы граждан.

«Именно поэтому он встречается с жителями, много ездит по республике и разговаривает с людьми. Вот что он хотел сказать этой фразой», — заявили в пресс-службе.