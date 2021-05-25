В Госдуме оценили реакцию ЕС на инцидент с самолетом Ryanair в Минске

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал реакцию Европейского союза на инцидент с самолетом в Белоруссии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, реакция Евросоюза «предсказуемо выдержана в духе двойных стандартов».

«Уже многие за последние два дня вспоминали принудительную посадку в Вене в 2013 году борта президента Боливии Эво Моралеса, где искали преследуемого США Эдварда Сноудена, а также аналогичную ситуацию в Киеве с активистами антимайдана. Тогда было не то что полное оправдание подобных шагов, а даже максимальное содействие со стороны ЕС», — сказал он.

Кроме того, Слуцкий отметил, что «деление на своих и чужих – тупиковая логика», ведущая к кризису западной модели демократии. Он призвал не оценивать ситуацию поспешно.

Ранее стало известно, что Украина прекращает авиасообщение с Белоруссией с 26 мая.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA белорусские власти считают экстремистским.