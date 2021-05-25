Байден прокомментировал задержание Протасевича

Президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал освободить задержанного в Белоруссии бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и осудил инцидент с Ryanair, сообщает сайт Белого Дома.

«Принудительное перенаправление Белоруссией коммерческого рейса Ryanair, летящего между двумя странами-членами Европейского Союза, а также последующее высылка и арест Романа Протасевича, белорусского журналиста, выезжающего за границу, являются прямым нарушением международных норм. Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают как переадресацию самолета, так и последующее удаление и арест господина Протасевича», — указано в сообщении.

Байден также отметил, что присоединяется к требованиям провести международное расследование этих инцидентов.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA белорусские власти считают экстремистским.

После инцидента ЕС рассматривает введение запрета своим самолетам заходить в воздушное пространство Белоруссии. Прекратить полеты над Белоруссией решила латвийская авиакомпания AirBaltic, а во Франции запретили белорусскому авиаперевозчику «Белавия» пользоваться своим воздушным пространством и совершать рейсы в аэропорты страны.