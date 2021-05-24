В Совфеде высмеяли заявление Лондона о возможных санкциях против «Северного потока — 2»

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал заявление главы МИД Великобритании о возможных санкциях против газопровода «Северный поток — 2» после инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске. Об этом он пишет у себя в Facebook.

«Из всего массива оценок сегодняшнего дня вершина, на мой взгляд, здесь: «Лондон рассмотрит возможность введения санкций против «Северного потока — 2» из-за инцидента с самолетом Ryanair, заявил глава британского МИД», — написал сенатор.

По его словам, «вершина — просто недосягаемая с точки зрения первооснов здравого смысла, политических норм поведения и первоначал психологической адекватности».

Ранее сообщалось, что после после инцидента с экстренной посадкой самолета компании Ryanair в Минске парламент Великобритании рассмотрит вопрос о введении санкций против газопроводов «Северный поток — 2» и «Ямал — Европа», так как их считают источниками финансирования правительства Белоруссии.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

После инцидента ЕС рассматривает введение запрета своим самолетам заходить в воздушное пространство Белоруссии. Прекратить полеты над Белоруссией решила латвийская авиакомпания AirBaltic.