В Совфеде высмеяли заявление Лондона о возможных санкциях против «Северного потока — 2»

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Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Владимир Трефилов/РИА Новости

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал заявление главы МИД Великобритании о возможных санкциях против газопровода «Северный поток — 2» после инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске. Об этом он пишет у себя в Facebook.

«Из всего массива оценок сегодняшнего дня вершина, на мой взгляд, здесь: «Лондон рассмотрит возможность введения санкций против «Северного потока — 2» из-за инцидента с самолетом Ryanair, заявил глава британского МИД», — написал сенатор.

По его словам, «вершина — просто недосягаемая с точки зрения первооснов здравого смысла, политических норм поведения и первоначал психологической адекватности».

Ранее сообщалось, что после после инцидента с экстренной посадкой самолета компании Ryanair в Минске парламент Великобритании рассмотрит вопрос о введении санкций против газопроводов «Северный поток — 2» и «Ямал — Европа», так как их считают источниками финансирования правительства Белоруссии.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

После инцидента ЕС рассматривает введение запрета своим самолетам заходить в воздушное пространство Белоруссии. Прекратить полеты над Белоруссией решила латвийская авиакомпания AirBaltic.